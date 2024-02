Biarritz Japan Festival Rue de Pitchot Biarritz, samedi 23 mars 2024.

Le Biarritz Japan Festival aura lieu les 23 et 24 Mars 2024.

Festival de culture japonaise contemporaine et traditionnelle, de jeux vidéo, manga, high-tech, culture web se déroulant à la Halle d’Iraty de Biarritz.

Les horaires d’ouvertures sont de 10h à 19h les deux jours. Des parkings internes et externes du lieu d’exposition sont disponibles pour les visiteurs souhaitant venir en voiture. .

