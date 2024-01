Summer League 2024 : Pelote basque à cesta punta Biarritz Jaï Alaï Biarritz, lundi 12 août 2024.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 19:00:00

fin : 2024-08-12

Pelote basque à Cesta Punta

La Summer League à Biarritz qui regroupe les meilleurs joueurs mondiaux de Cesta Punta.

Spécialité la plus spectaculaire de la pelote basque

1/2 Finale : 4 ème Masters Valeur Plus

Lever de rideau à 19h / Partie de Gant d’Or à 20h

.

Biarritz Jaï Alaï Rue Cino del Duca

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Biarritz