Pelote Basque à Cesta Punta – Summer League Gant d’Or professionnel Biarritz Jaï Alaï Biarritz, 26 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Finale Master 2

Lever de rideau 19h

Partie professionnelle à 20h

Bar et restauration sur place.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Biarritz Jaï Alaï Rue Cino del Duca

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Master 2 Final

Curtain 7pm

Professional game at 8pm

Bar and catering on site

Master 2 Final

Apertura del telón a las 19.00 horas

Partido profesional a las 20.00 horas

Bar y catering in situ

Finale Master 2

Vorhang auf 19 Uhr

Professioneller Teil um 20 Uhr

Bar und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-18 par OT Biarritz