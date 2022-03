Rendez-Vous Scénique Xavier Gallais Hotel Littéraire Jules Verne Biarritz, 12 avril 2022 19:00, Biarritz.

Lecture théatrale de Xavier Gallais : le sphinx des Galces,Jules Verne.

Mardi 12 avril à 19h, Hôtel Littéraire Jules Verne à Biarritz.

Xavier Gallais que plusieurs d’entre vous sont venus écouter en Fevrier lire une adaptation du roman d’Edgar Poe “Les Aventures d’Arthur Gordon Pym” revient pour la suite de ce voyage en articque écrite par Jules verne “Le Shynx des Glaces”. Il n’est pas nécessaire d’avoir assister à la première séance pour participer à celle-ci.

Anne, une auditrice vous envoie ce messsage : Si vous avez déjà assisté à une lecture par Xavier Gallais… vous savez… vous savez qu’il ne faut pas manquer la soirée du 12 avril à l’Hôtel littéraire Jules Verne de Biarritz. Si vous avez assisté à sa dernière lecture, dans les salons de ce même hôtel, le 08 Février dernier, vous êtes forcément impatient(e)s de connaître la suite des aventures d’Arthur Gordon Pym, écrites par Edgar Poe et dont Jules Verne a prolongé le récit dans le Sphinx des glaces… Et dans tous les cas, c’est une chance à saisir : rejoignez nous ! Vous rencontrerez un très grand acteur, lecteur hors-pair, qui nous entraînera dans son sillage au coeur de la littérature pour nous faire découvrir toute la saveur du texte (adpté par Paule-Marie Rambert). Il viendra ainsi lire pour nous une adaptation du Sphinx des glaces, avec simplicité, comme un ami passionné qui viendrait nous raconter sa dernière aventure au milieu des mers antarctiques… Il saura donner à chaque mot de Jules Verne une résonance qui viendra nous captiver, toucher nos sens et nous projeter au coeur du récit, nous faire imaginer les lieux, les visages, ressentir les émotions et plus encore nous faire vibrer à l’unisson. C’est à une aventure littéraire et une expérience rare que vous convient Les Rendez-vous lecture de Biarritz !

