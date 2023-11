Nous sommes un poème. Hotel Littéraire Jules Verne Biarritz Biarritz, 20 décembre 2023T 18:30, Biarritz.

Mercredi 20 décembre, 18h30

Récital de poèmes en musique par le comédien Stanislas Roquette et le musicien Gilles Geenen à la guitare et au violon. Ouverture par une lecture musicale chorale du comédien avec les « Lulue®, passeurs de lecture ».

Dans ce récital poétique Stanislas Roquette invite le public à partager ses poèmes de prédilection , poèmes classiques (Hugo, Rimbaud, Aragon…) et plus contemporains (Andrée Chédid, Henri Pichette, Philippe Jaccottet…), pour ten­ter de questionner l’étonnante puissance de la poésie, alliée aux cordes envoutantes du musicien Gilles Geenen.

En préambule, il lira des poèmes de Anna de Noailles et Milène Tournier, avec les « Lulue®, passeurs de lecture « , résidents d’un Ehpad de Biarritz qui suivent un atelelier de lecture à voix haute.

Entrée libre et verre de l’amitié à partager avec les artistes.

Hotel Littéraire Jules Verne Biarritz rue guy petit Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques