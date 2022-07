Biarritz Hall Music Festival Biarritz, 12 août 2022, Biarritz.

Biarritz Hall Music Festival

Halle d'Iraty Rue de Pitchot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2022-08-12 18:00:00 – 2022-08-13

Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

1 ère édition du BIARRITZ HALL MUSIC FESTIVAL s’installe à la Halle d’Iraty de Biarritz !

La plus grosse expérience musicale de la côte basque !!!

Biarritz Hall Music Festival est une expérience intense en intérieur, avec des artistes internationaux et une scénographie puissante, colorée, hybride à vous faire vivre la plus grosse expérience clubbing de la côte basque !!

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz

