Les Maitres de l’Illusion 2ème édition GARE DU MIDI, 4 mai 2024, BIARRITZ.

Les Maitres de l’Illusion 2ème édition GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2024-05-04 à 20:30 (2024-05-04 au ). Tarif : 32.0 à 54.0 euros.

Entractes Organisations (L-R-23-001161) en accord avec Rêve Réalité & FKLA, présente ce spectacle AVEC : Alfredo LORENZO VLAD Blake EDOUARDO Mikaël SZANYIEL Pierre SPIRY Gabrielle VEGAS RAMO & ALEGRIA Durée : 1h40 En famille à partir de 7 ans Pour cette 2ème édition à la Gare du Midi, LES MAITRES DE L’ILLUSION mettent l’accent sur l’international avec un plateau de magiciens et magiciennes totalement inédit ! Venus des 4 coins du monde, des artistes prestigieux, primés et reconnus par leurs pairs, vont nous entraîner dans leur univers culturel et magique. Le hollandais Alfredo LORENZO, à peine plus de 20 ans, enchaine les Grandes Illusions de haute volée à la vitesse de l’éclair. Le suisse Blake EDUARDO, finaliste de « La France a un incroyable talent » met de la magie dans le quotidien. VLAD, le magicien ukrainien vu dans « Le Plus Grand Cabaret du Monde » est le premier à faire de la magie avec … ses pieds ! RAMO & ALEGRIA avec un numéro de Grande Illusion comique parmi les plus récompensés en Europe. Et le jeune prodige Gabriele VEGAS, exceptionnel manipulateur de cordes. Les français ne seront pas en reste : Mikaël SZANYIEL, un illustre magicien qui collectionne les prix internationaux avec son numéro de chanteur d’opéra déjanté ou encore Pierre SPIRY qui nous entrainera dans un voyage burlesque et délirant. Performance, poésie, mystère et humour vont nous émerveiller, petits et grands. Tarif enfant : moins de 16 ansTarif réduit : demandeur d’emploi (sur justificatif), adhérent Fnac et cartes enseignes, CE, groupe à partir de 10 personnesSITE ACCESSIBLE AUX PMR / Réservation au 05 59 22 44 66

Votre billet est ici

GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch 64200

32.0

EUR32.0.

Votre billet est ici