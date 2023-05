Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus – Mise à jour 2.0 – Tournée GARE DU MIDI BIARRITZ Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Biarritz Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus – Mise à jour 2.0 – Tournée GARE DU MIDI, 9 avril 2024, BIARRITZ. Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus – Mise à jour 2.0 – Tournée GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2024-04-09 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 38.0 à 45.0 euros. EN ACCORD AVEC OPUS PRODUCTIONS, O SPECTACLES (2-L-R-20-12575/3-12576) ET PRODUISONS PRESENTENT : CE SPECTACLE Paul Dewandre Votre billet est ici GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch Basses-Pyrénées 38.0

