Un Soir à Paris, Le Grand Cabaret de la St Sylvestre – Compagnie Anna Smile GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 20:30 (2023-12-31 au ). Tarif : 38.0 à 65.0 euros.

Entractes Organisations (L-R-23-001161) en accord avec Anna Smïle et Cie, présente ce spectacle COMPAGNIE : Anna Smïle et Cie CONCEPTION ET MISE EN SCENE : Anaïs HUBY et Ivan CALBERAC CHOREGRAPHIES : Anaïs HUBY Durée : 1h30 Le Grand Cabaret de la St Sylvestre revient à la Gare du Midi dans un spectacle totalement revisité par l’auteur et metteur en scène à succès Ivan CALBERAC : « Un Soir à Paris » Oihana est une enfant du Pays Basque… Ayant fini ses études, elle décide de suivre enfin ses rêves, et monte à la capitale, pour devenir danseuse dans un de ses cabarets mythiques… Mais rien ne va se passer comme prévu. A travers elle, nous allons découvrir les coulisses d’un grand théâtre parisien, sa revue, ses secrets, mais aussi la vie parisienne, ses charmes et sa folie, ses nuits uniques, son patrimoine incroyable, bref… toute sa légende ! Danseuses, danseurs, chanteuses, chanteurs, acrobates… nous entrainent pendant plus d’une heure et demie dans un show endiablé où les chorégraphies s’enchainent et où les numéros acrobatiques succèdent aux performances vocales époustouflantes. Une soirée 100% festive pour célébrer avec strass et paillettes, l’arrivée de la nouvelle année ! Tarif enfant : moins de 16 ansTarif réduit : demandeur d’emploi (sur justificatif), adhérent Fnac et cartes enseignes, CE, groupe à partir de 10 personnesSITE ACCESSIBLE AUX PMR / Réservation au 05 59 22 44 66 Un Soir à Paris, Le Grand Cabaret de la St Sylvestre – Compagnie Anna Smile

GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch 64200

