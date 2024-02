Biarritz d’Histoire en histoires Les Années folles et l’Art déco Office de Tourisme Biarritz, mardi 12 mars 2024.

Biarritz d’Histoire en histoires Les Années folles et l’Art déco Office de Tourisme Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Après le Second Empire, ce sont les Années Folles qui ont donné à Biarritz une notoriété internationale. Retrouvez l’ambiance festive d’après-guerre au travers des artistes et personnalités qui ont marqué Biarritz de leur passage Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry et bien d’autres…

Cette rétrospective permettra une découverte de l’architecture emblématique de l’époque l’Art Déco.

Durée 2h

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 14:30:00

fin : 2024-03-12 16:30:00

Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

