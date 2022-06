Biarritz d’Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco Chanel, 19 août 2022, .

Biarritz d’Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco Chanel



2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 11:30:00

L’histoire de Biarritz, de ses monuments, de son patrimoine, mais aussi de ses aspects insolites vous seront commentés lors de cette visite au cœur de la ville et le long de son littoral.

Balade pédestre d’environ 2,5 km de l’Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Découvrez l’histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et de la naissance du surf sur la côte biarrote.

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme.

