Spectacles participatifs de Force Basque BIARRITZ, Pyrénées Atlantiques, Fronton Parc Mazon Biarritz, 16 juillet 2023 21:00, Biarritz

Spectacle de force basque teinté d'exploits physiques, de bonne humeur, de découverte et d'humour.

16 juillet – 27 août, les dimanches

Après démonstration par les athlètes et explications sur l'origine des jeux, les spectateurs seront invités à tester différentes épreuves. Pour éprouver vos performances physiques, vous découvrir une nouvelle vocation ou tout simplement vous amuser, venez jouer avec nous !

BIARRITZ, Pyrénées Atlantiques, Fronton Parc Mazon
Avenue du maréchal Joffre
Biarritz 64200

