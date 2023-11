Kokoko ! + Ah! Kwantou ATABAL, 9 décembre 2023, BIARRITZ.

Kokoko ! + Ah! Kwantou ATABAL. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Atabal présente Le groupe originaire de Kinshasa KOKOKO!, au sein duquel figure le producteur français Débruit, revient avec son nouvel album : Fongola. Un LP en forme de déclaration claire et précise de ses intentions musicales : mélanger leurs influences congolaises et mondiales dans un grand-tout musical électrique moderne, où l’urgence et le soulèvement affleurent à chaque instant.

Votre billet est ici

ATABAL BIARRITZ 37, allée du Moura 64200

18.8

EUR18.8.

