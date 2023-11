Petit Fantôme + Rudiger ATABAL Catégories d’Évènement: 64200

Petit Fantôme + Rudiger ATABAL, 1 décembre 2023, BIARRITZ.

Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Atabal présente Cet opus vient donner suite a? Stave sorti 10 ans auparavant. Comme son prédécesseur, ce nouvel album est pensé? comme une mixtape : chaque titre découle sur le prochain, entre krautrock, voix générées par ordinateur, ritournelles électronico-basques et titres pop …

Petit Fantôme

