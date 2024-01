Biarritz d’Histoire en histoires : L’Avenue de l’Impératrice et ses villas Office de Tourisme Biarritz, jeudi 22 février 2024.

Biarritz d’Histoire en histoires : L’Avenue de l’Impératrice et ses villas Office de Tourisme Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22 16:00:00

L’Avenue de l’Impératrice et ses villas

Partez à la découverte de cette avenue emblématique de Biarritz par son patrimoine bâti.

Ses villas, construites sur une partie de ce qui fut le Domaine Impérial, recèlent une foule d’anecdotes sur leurs propriétaires et les personnalités qui y ont vécu.

La visite se terminera à la Pointe Saint Martin avec sa vue exceptionnelle sur Biarritz.

Balade pédestre d’1,5 km le long de l’avenue de l’Impératrice.

Point de rendez-vous et de départ Square d’Ixelles à l’Office du Tourisme.

Arrivée au plateau du Phare.

Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



