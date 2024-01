Le temps du courage un message d’espoir pour le futur Le Colisée Biarritz, samedi 10 février 2024.

Le temps du courage un message d’espoir pour le futur Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10 21:30:00

LE TEMPS DU COURAGE – un message d’espoir pour le futur.

Cette pièce originale, écrite et jouée par un collectif de jeunes philosophes, nous donne espoir pour renouer avec notre propre puissance, en passant de l’impossible au possible, du virtuel au réel. Nul ne révèle son courage qui n’a d’abord plongé son regard dans l’abîme dit le philosophe.

Réservation /billetterie

https://www.helloasso.com/associations/anabab/evenements/le-temps-du-courage

Tél 05.59.23.64.48

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



