Bianca Bondi, exposition “Objects as actants” Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, 14 mai 2022 14:00, Sète.

Nuit des musées Bianca Bondi, exposition “Objects as actants” Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre.

Entre féérie et apocalypse, les installations et sculptures de Bianca Bondi plongent le spectateur dans un univers étrange et familier, où s’entremêlent passé, présent et futur.

L’exposition que Bianca Bondi produit spécifiquement pour le premier étage du Crac Occitanie est le fruit d’une résidence de plusieurs semaines au sein de la cité scolaire Paul Valéry de Sète. Il s’agit d’une nouvelle expérience de travail menée en étroite collaboration entre le service des publics du Crac et l’équipe enseignante de la cité scolaire. Bianca Bondi a pu travailler avec de nombreuses classes de lycée et insuffler dans les enseignements une dynamique de décloisonnement des disciplines, entre sciences de la vie, chimie, art, philosophie et enjeux écologiques.

Comme dans un rêve éveillé ou une dérive intérieure, ses œuvres suspendent les frontières entre monde astral et terrestre, espaces des vivants et des morts, visible et invisible.

Travaillant la plupart du temps en lien avec un site, son aura et son archéologie secrète, Bianca Bondi dessine des paysages sur mesure pour les espaces dans lesquels elle intervient. Jardins, fontaines, chambres, sont transfigurés par différents phénomènes chimiques, climatiques, olfactifs, sonores ou lumineux.

Depuis une dizaine d’années, elle utilise des matériaux éphémères et organiques comme la cire, les végétaux, la spiruline, les épices et surtout le sel qui est devenu son matériau de prédilection, à la fois pour sa forte charge symbolique et pour ses propriétés chimiques. Outre sa dimension sacrée, il est aussi une composante essentielle des fluides corporels. Paradoxalement, le sel corrode, oxyde, et modifie durablement les objets qu’il recouvre dans les installations de Bianca Bondi qui sont en métamorphose permanente. On peut y voir des objets en cuivre qui se recouvrent de tâches bleutées, de l’eau qui oscille lentement du violet au pourpre, des objets récupérés au fond du canal de Sète et transfigurés par l’action du sel.

La exposición que Bianca Bondi produce específicamente para el primer piso del Crac Occitania es el fruto de una residencia de varias semanas en la ciudad escolar Paul Valéry de Sète. Se trata de una nueva experiencia de trabajo llevada a cabo en estrecha colaboración entre el servicio de los públicos de Crac y el equipo docente de la ciudad escolar. Bianca Bondi ha podido trabajar con numerosas clases de liceo e insuflar en las enseñanzas una dinámica de apertura de las disciplinas, entre ciencias de la vida, química, arte, filosofía y cuestiones ecológicas.

Como en un sueño despierto o una deriva interior, sus obras suspenden las fronteras entre mundo astral y terrestre, espacios de los vivos y de los muertos, visible e invisible.

Trabajando la mayor parte del tiempo en conexión con un sitio, su aura y su arqueología secreta, Bianca Bondi dibuja paisajes a medida para los espacios en los que interviene. Jardines, fuentes, habitaciones, están transfigurados por diferentes fenómenos químicos, climáticos, olfativos, sonoros o luminosos.

Desde hace una década utiliza materiales efímeros y orgánicos como la cera, los vegetales, la espirulina, las especias y sobre todo la sal que se ha convertido en su material predilecto, tanto por su fuerte carga simbólica como por sus propiedades químicas. Además de su dimensión sagrada, es también un componente esencial de los fluidos corporales. Paradójicamente, la sal corroe, oxida, y modifica de forma duradera los objetos que recubre en las instalaciones de Bianca Bondi que están en metamorfosis permanente. Se pueden ver objetos de cobre que se cubren de manchas azuladas, agua que oscila lentamente de púrpura a púrpura, objetos recuperados en el fondo del canal de Sète y transfigurados por la acción de la sal.

26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE 34200 Sète Occitanie