Du mercredi 10 mai 2023 au dimanche 04 juin 2023

.Tout public. payant

Renseignements et tarifs auprès de la billetterie du Mouffetard – CNMa.

Carte BIAM 3 spectacles à 39€ ou 6 spectacles à 60 €.

Du 10 mai au 4 juin à Paris, Pantin et dans une vingtaine de villes d’Île-de-France, la BIAM vous donne rendez-vous pour découvrir la marionnette et autres formes animées.

11e Biennale internationale des arts de la marionnette

En 2023, la BIAM revient pour sa 11e édition et s’agrandit avec une programmation à Paris, mais également dans 17 villes d’Île-de-France, en partenariat avec 27 structures culturelles.

Découvrez la richesse et la créativité de la marionnette sous toutes ses formes le temps d’un mois. Ce festival culturel internationale et festif, met à l’honneur des artistes repérés dans nos régions mais aussi à l’étranger. Ils sont invités à partager leur vision du monde. Plus de trente compagnies vous présentent leurs créations, en salle ou dans l’espace public.

Une programmation internationale et contemporaine

Cette année, notre invitée Marta Cuscunà, artiste italienne, est à l’honneur d’un triptyque mettant en lumière l’indépendance et la résistance féminine dans un univers et une esthétique singulière : Il Canto della Caduta, La Semplicità ingannata et Sorry, boys, présentés à Paris et à Pantin.

Nous ferons également la part belle à la compagnie catalane Agrupación Señor Serrano avec les spectacles Birdie et The Mountain ainsi qu’à la compagnie bretonne Tro-Héol avec Everest, Scalpel et Plastic.

Des spectacles gratuits en extérieur

Profitez de l’espace public pour aller à la rencontre de six formes courtes du programme OMNIprésences sportives dans le cadre de l’Olympiade Culturelle. A Paris, Pantin, Bagnolet, Bobigny, L’Île-Saint-Denis et Stains, les marionnettes s’emparent de la thématique du sport en vue des JO 2024.

Nous vous donnons rendez-vous du 10 mai au 4 juin 2023, pour porter haut et fort l’esprit inventif des arts de la marionnette !

A Paris et dans 17 villes d’Île-de-France, dans 29 lieux partenaires.

