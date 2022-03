Biafine – Dédo Marseille 6e Arrondissement, 10 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Biafine – Dédo Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-11-10 20:00:00 – 2022-11-10 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

25 25 Après son stand-up “Prince des Ténèbres” et 4 années à jouer “Killing” Joke, Dédo revient pour un nouveau spectacle “Biafine”.



Loin des clichés sur le métal et les métalleux, Dédo continue à explorer l’absurde, la vie, et tout ce qu’il y a entre les trois.



Laissez vous surprendre et venez découvrir Dédo en vrai.



Une programmation de l’Art Dû, hors les murs.

Retrouvez Dédo sur la scène de l’Espace Julien le 10 novembre. Une proposition de l’Art Dû Théâtre.

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

