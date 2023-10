P’tits scientifiques de la Toussaint ! Biabaux Saint-Michel-l’Observatoire, 30 octobre 2023, Saint-Michel-l'Observatoire.

P’tits scientifiques de la Toussaint ! 30 octobre – 5 novembre Biabaux 550 € – 500 € d’aides = 50 € de reste à charge

Nous vous proposons un séjour de pleine nature qui permet de partir à la découverte de la biodiversité de la Haute Provence et des mystères de l’univers.

Pour les petits curieux qui ont soif d’apprendre, qui aiment s’émerveiller et s’amuser, ce séjour est un véritable voyage à travers l’espace.

Un programme original pour les p’tits scientifiques ayant pour objectifs :

• De découvrir l’astronomie et les astres… en s’amusant

• De travailler sur la vie en collectivité

• D’appréhender la notion d’environnement

• D’interroger leur rapport à la nature

• De sensibiliser à la protection de l’environnement et de la planète

• De découvrir les richesses naturelles des Alpes de Haute Provence

Atelier astro (2 séances) : en compagnie d’un intervenant passionné d’astronomie, nous partirons à la découverte du système solaire et de la voie lactée.

Sortie au planétarium et observation du soleil (1 journée) : nous irons passer une journée au centre d’astronomie pour observer le soleil et en découvrir un peu plus sur cette grosse étoile. Nous profiterons également d’une séance au planétarium pour observer toutes les étoiles et les constellations.

Intervenant nature (1 séance) : nous passerons une matinée avec un intervenant nature à la découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore locale.

Sortie au lac et aquagame : nous partirons passer une journée au plan d’eau où nous profiterons de baignades et d’une session de jeu dans les structures gonflables.

Tout au long du séjour, une attention toute particulière sera donnée à la vie en collectivité et aux relations entre enfants, ainsi qu’à notre rapport avec la nature.

Et grâce à notre piscine, présente directement sur le centre, des temps baignades surveillés pourront être organisées tout au long du séjour.

En plus de toutes ces activités, nous pourrons profiter du grand parc du centre pour faire plein d’autres activités. Nous pourrons aussi tester la nuit à la belle étoile, lors de petits bivouacs organisés dans l’enceinte du centre.

