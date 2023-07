P’tits artistes ! COMPLET Biabaux Saint-Michel-l’Observatoire, 29 juillet 2023, Saint-Michel-l'Observatoire.

P’tits artistes ! COMPLET 30 juillet – 5 août Biabaux 550 € – 500 € d’aides = 50 € de reste à charge

Nous vous proposons un séjour fait pour les artistes qui souhaitent d’initier aux arts du cirque et partager une expérience enrichissante, en participant à des grands jeux et à la vie du groupe.

Le séjour se déroulera dans notre centre de vacances de Biabaux qui se situe à St Michel L’Observatoire dans le Luberon. Situé à proximité de Forcalquier il est implanté en pleine nature sur un domaine de 4ha composé de plaines et de bois en bord de rivière.

Un programme original pour les p’tits artistes en herbe ayant pour objectifs:

• De travailler la motricité

• De travailler sur la vie en collectivité

• De faire fonctionner son imagination

• D’appréhender de nouvelle discipline artistique

• De découvrir les richesses naturelles des Alpes de Haute Provence

• Ateliers cirque (2 séances) : en compagnie d’un intervenant passionné de cirque, nous participerons à différents ateliers : de l’acrobatie au jonglage.

• Sortie au parc accrobranche (1 journée) : nous partirons mettre à profit ces nouvelles compétences lors d’une journée dans les arbres entre pont de singes et tyroliennes.

• Intervenant nature (1 séance) : nous passerons une matinée avec un intervenant nature à la découverte des petites bêtes de la rivière et de la flore locale pour une séance ludique et participative de sensibilisation à l’environnement.

• Sortie au lac et aquagame : nous partirons passer une journée au plan d’eau où nous profiterons de baignades et d’une session de jeu dans les structures gonflables.

L’équipe d’animation proposera également des grands jeux que des veillées pour se coucher

Et grâce à notre piscine, présente directement sur le centre, des temps baignades surveillés pourront être organisées tout au long du séjour.

En dehors des activités au programme l’équipe d’animation sera présente pour leur faire passer un merveilleux séjour et se faire des copains et copines au travers des veillées et d’animation diverses !

Biabaux 04870 Saint Michel de l’observatoire Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lpm.asso.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 04 20 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T07:00:00+02:00

2023-08-05T08:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

Spectacle Expression orale