Kuttolsheim Kuttolsheim Bas-Rhin, Kuttolsheim Bi uns Kuttolsheim Kuttolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kuttolsheim

Bi uns Kuttolsheim, 19 novembre 2021, Kuttolsheim. Bi uns 2021-11-19 18:30:00 – 2021-11-19 20:00:00

Kuttolsheim Bas-Rhin Venez rencontrer une personne, un artisan, un passionné, ou encore un entrepreneur de la région.

Il commencera par présenter sa passion puis se déroulera un moment d’échange convivial où chacun pourra poser ses questions.

Public adulte, accès libre.

lieuville 48.6437#7.52423