L’ADRESSE EPHÉMÈRE VOLVO 13 – 19 novembre BHV L’HOMME Ateliers sur inscription

La magie suédoise s’installe au cœur de Paris avec L’Adresse Ephémère Volvo, un événement exclusif qui se déroulera du 13 au 19 novembre 2023 dans la cour du BHV L’HOMME.

Une semaine de découverte, ouverte à tous, sous le signe du Lagom, célèbre philosophie de vie suédoise, qui évoque l’art de vivre équilibré et harmonieux.

Au programme, des animations inspirantes et authentiques pour tous les âges viendront rythmer cette semaine typiquement suédoise, avec notamment, la découverte d’un incontournable de la culture suédoise, la pause Fika, des confections de bougies et de couronnes florales, des séances de yoga ou encore des dégustations de glog, kanelbullar et prinsesstårtas, emblématiques de la culture suédoise.

JOUR 1 : Lundi 13 novembre

Matin : plongez dans la magie des fêtes de fin d’année à la suédoise avec un atelier décoration de gingerbread suivi d’une dégustation du célèbre glogg,

Après-midi : rejoignez @LesCouronnesdeVictoire pour un atelier créatif et découvrez l’art de confectionner une couronne florale, évoquant la fête suédoise du Midsommar.

JOUR 2 : Mardi 14 novembre

Matin : atelier mixologie création d’un cocktail typiquement suédois

Après-midi : inspiré par l’EX30 recyclant des jeans pour son design intérieur, rejoignez @RobinLordereau pour transformer des jeans en œuvres uniques lors d’un atelier d’upcycling adapté à tous les niveaux.

JOUR 3 : Mercredi 15 novembre

Matin : inspiré par le lagom suédois, vivez une séance de yoga dynamique avec @Aria.official, adaptée à tous, pour trouver harmonie et équilibre.

Après-midi : rejoignez l’artiste @PimentMartin pour un atelier de customisation inspiré des traditionnels Chevaux de Dalécarlie suédois, transformant un cheval de bois en une pièce artistique, adapté dès 5 ans.

JOUR 4 : Jeudi 16 novembre

Matin : sous la houlette de la cheffe suédoise Maria Printz Emond, maîtrisez l’art du bullar lors d’un atelier gourmand, couronné par une dégustation chaleureuse de glogg.

Après-midi : découvrez une expérience olfactive unique avec un atelier de la Maison @Iokko pour confectionner une bougie fleurie et parfumée, inspirée des ambiances intérieures du Volvo EX30.

JOUR 5 : Vendredi 17 novembre

Matin : retour de l’atelier décoration de gingerbread suivi d’une dégustation du célèbre glogg

Après-midi : nouvelle session de l’atelier bougie avec la Maison @Iokko.

JOUR 6 : Samedi 18 novembre

Matin : réédition de la séance de yoga dynamique avec @Aria.official.

Après-midi : retour de l’atelier couronne de fleurs avec @LesCouronnesdeVictoire.

JOUR 7 : Dimanche 19 novembre

Matin : ultime atelier upcycling avec @RobinLordereau.

Après-midi : dernière session de l’atelier de customisation inspiré des traditionnels Chevaux de Dalécarlie suédois avec l’artiste @PimentMartin.

Pour s’inscrire aux différents ateliers : https://adresse-ephemere-volvo.com/

Il sera possible de participer chaque jour à un jeu concours sur place avec à la clé un weekend prolongé en Volvo EX30 entre mars et avril 2024 soit 7 gagnants sur la totalité de l’événement. (Jeu réservé exclusivement aux personnes présentes à l’Adresse Ephémère Volvo.)

BHV L'HOMME 14 RUE DU TEMPLE Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France https://adresse-ephemere-volvo.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T10:00:00+01:00 – 2023-11-13T20:00:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00