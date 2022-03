BHO et Sol de Bresse Music Cuisery, 12 mars 2022, Cuisery.

0 0 EUR CONCERT et BANDA avec le BHO « Bry Harmonie Orchestra » et SDBM « Sol de Bresse Music ».

Deux orchestres qui se rencontrent avec une passion commune et voilà la naissance d’un projet musical qui mettra CUISERY EN FETE !

Les musiques de Banda retentiront dans les rues de Cuisery samedi matin à partir de 10h30. L’orchestre ambulatoire du BHO jouera des musiques traditionnelles basques, navarraises et landaises et vous plongera dans l’ambiance des férias. Le ton sera donné !

La musique continuera à 17h00 avec un CONCERT au PALACE. Au programme, SDBM débutera dans un répertoire de variétés cools et swings, suivra l’entracte « apéritif » et enfin le BHO vous transportera avec énergie dans leur univers musical varié, divertissant et entrainant.

mairie-cuisery@wanadoo.fr +33 3 85 40 11 76 http://www.cuisery.fr/

