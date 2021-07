Paris Jardin federico Garcia Lorca Paris BHLM : Bibliothèques Hors Les Murs – Rives de Seine Jardin federico Garcia Lorca Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cet été, retrouvez la Médiathèque musicale à Paris plages en bordure de Seine les 17 et 19 août ! Les bibliothécaires de la Médiathèque musicale de Paris vous proposent des animations en musique pour les enfants ! Atelier chant et comptines Le mardi 17 août : deux séances à 15h15 et 16h15 Le jeudi 19 août : deux séances à 15h15 et 16h15 A partir de 3 ans, entrée libre. Annulation en cas de pluie. Animations -> Loisirs / Jeux Jardin federico Garcia Lorca Port de l’Hôtel-de-Ville Paris 75004

