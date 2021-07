Paris Bassin de la Villette Paris BHLM : Bibliothèques Hors Les Murs au Bassin de la Villette Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

BHLM : Bibliothèques Hors Les Murs au Bassin de la Villette Bassin de la Villette, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 29 juillet 2021

de 10h15 à 11h

Le jeudi 29 juillet 2021

de 11h à 11h45

Le jeudi 5 août 2021

de 11h à 11h45

Le jeudi 5 août 2021

de 10h15 à 11h

gratuit

Cet été, retrouvez la Médiathèque musicale à Paris Plages les jeudis 29 juillet et 5 août ! les bibliothécaires de la Médiathèque musicale de Paris vous proposent des animations en musique pour les enfants ! Lecture de contes avec musicien autour des animaux de la ferme Deux séances le 29 juillet : 10h15 et 11h Jeux musicaux autour des animaux dans la musique classique Deux séances le 5 août : 10h15 et 11h A partir de 3 ans, entrée libre. Annulation en cas de pluie. Animations -> Loisirs / Jeux Bassin de la Villette Place de la bataille de Stalingrad Paris 75019

2, 5, 7bis : Jaurès (84m) 2, 5, 7 : Stalingrad (220m)

Contact :Médiathèque musicale de Paris 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://twitter.com/MmpParis/ Animations -> Loisirs / Jeux Insolite;Musique;Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-29T10:15:00+02:00_2021-07-29T11:00:00+02:00;2021-07-29T11:00:00+02:00_2021-07-29T11:45:00+02:00;2021-08-05T11:00:00+02:00_2021-08-05T11:45:00+02:00;2021-08-05T10:15:00+02:00_2021-08-05T11:00:00+02:00

MMP

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bassin de la Villette Adresse Place de la bataille de Stalingrad Ville Paris lieuville Bassin de la Villette Paris