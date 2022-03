BHLM : Bibliothèque Hors les Murs Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du mercredi 06 juillet 2022 au mercredi 27 juillet 2022

Tous les mercredis matin de 10h à 12h du 6 juillet au 27 juillet , venez retrouver les bibliothécaires d’Andrée Chedid au square Pablo Casals (41 rue Emeriau), pour des histoires ! C’est l’été ! Les livres s’évadent au square Pablo Casals situé à deux pas de la bibliothèque ! Des albums, des contes, des magazines…Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

