Retrouvez la Bibliothèques François Villon pour des lectures d’albums autour de la mer. En partenariat avec les associations du quartier, retrouvez-nous lors de l’événement « ça bouge à la cité rouge ! « , un après-midi festif où nous prendrons nos quartiers pour vous proposer des lectures autour de la mer et de ses merveilles…Embarquez avec nous ! Événements -> Autre événement Cité Chaufourniers 10 bis Avenue Mathurin Moreau Paris 75019

2 : Colonel Fabien (124m) 7bis : Bolivar (322m)

Contact :Bibliothèque François Villon https://mairie19.paris.fr/pages/ca-bouge-a-la-cite-rouge-17617 https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon Événements -> Autre événement Bibliothèques

