BHLM 2023 : La lecture prend l’air ! Bibliothèque Aimé Césaire, 13 juillet 2023, Paris. Le vendredi 04 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 28 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 21 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 10 août 2023

de 15h30 à 17h00

Le jeudi 03 août 2023

de 15h30 à 17h00

Le jeudi 27 juillet 2023

de 15h30 à 17h00

Le jeudi 20 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

Le jeudi 13 juillet 2023

de 15h30 à 17h00

.Tout public. gratuit

C’est l’été ! À partir du 13 juillet et jusqu’au 10 août 2023, les bibliothécaires de la médiathèque Aimé Césaire vous donnent rendez-vous au grand air pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture inoubliables ! Profitez d’un moment de détente estival avec les bibliothécaires d’Aimé Césaire !

Retrouvons-nous devant le centre social Maurice Noguès (Place Marthe Simard) de 15h30 à 17h

les jeudis 13, 20 et 27 juillet et les 3 et 10 août 2023, et au square Pauly (17 rue Pauly) de 10h à 12h,

les vendredis 21, 28 juillet et 4 août 2023. Des BD, des contes, des magazines… Il y en a pour tous les goûts, et tous les âges. Annulation en cas de pluie et de fortes chaleurs. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

