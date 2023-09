Bharatanatyam Récital – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bharatanatyam Récital – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris, 1 octobre 2023, Paris. Le dimanche 01 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. payant

Unique combinaison de pièces traditionnelles et de pièces spécialement composées et chorégraphiées en Bharatanatyam. Bharatanatyam Récital – Danse indienne Namita Bodaji est une danseuse de Bharatanatyam basée à Mumbai. Formée auprès des illustres gourous de Sri Rajarajeshwari Bhartha Natya Kala Mandir, elle a reçu de nombreuses récompenses. Formée et certifiée en tant qu’instructrice de yoga, Namita incorpore souvent sa pratique dans ses chorégraphies. Le récital de Namita au Centre Mandapa sera une combinaison de pièces traditionnelles et de pièces spécialement composées et chorégraphiées en Bharatanatyam. Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/bharatanatyam-recital +33145899900 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/bharatanatyam-recital

Théâtre Mandapa Namita Bodaji Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Mandapa Adresse 6 rue Wurtz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Mandapa Paris latitude longitude 48.8275749836245,2.34515600946972

Théâtre Mandapa Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/