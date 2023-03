Découvrez la ferronnerie d’art avec Guillaume BEAUDIC BGForge 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers, 27 mars 2023, Saint-Jean-du-Falga.

Découvrez la ferronnerie d’art avec Guillaume BEAUDIC 27 mars – 2 avril BGForge 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers

Durant toute la semaine, ouverture de l’atelier en soirée pour découvrir la ferronnerie d’art et l’atelier autour des fabrications du moment qui peuvent aller de l’escalier , à la marquise mais aussi au garde corps… Chaque pièce unique est réalisée par des techniques de forgeage, de soudure au feu, de repoussage d’étampage et de matriçage. L’équipe de BGForge aura plaisir à partager son savoir faire et sa passion de ce métier d’art.

Le week end, Guillaume BEAUDIC et Geroges JOLLIOT (batteur d’armure) feront une démonstration de fabrication de double acier.

BGForge 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers Saint-Jean-du-Falga 09100 Ariège Occitanie [{« type »: « email », « value »: « beaudic.ferronnerie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.beaudic-ferronnerie.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 65 18 18 58 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

feu forge

Atelier