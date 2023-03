Découvrez la ferronnerie d’arts avec Guillaume BEAUDIC chez BGForge BGForge 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers, 27 mars 2023, Saint-Jean-du-Falga.

Découvrez la ferronnerie d’arts avec Guillaume BEAUDIC chez BGForge 27 mars – 2 avril BGForge 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers

Guillaume BEAUDIC et Georges JOLIOT (batteur d’armure) feront une démonstration de forge avec de la fabrication de double acier, les samedi et dimanche 1 et 2 avril.

L’atelier BGForge sera ouvert en soirée les autres jours de la semaine pour découvrir la ferronnerie d’arts,autour des fabrications du moment qui peuvent aller de l’escalier, à la marquise mais aussi au garde corps par exemple.

Guillaume BEAUDIC, ce passionné de forge, de fer et de transformation des métaux à chaud, est le spécialiste de la conception de ferronnerie d’art à Pamiers.

De la forge traditionnelle à la forge contemporaine, il allie l’ancien et la modernité pour créer, l’objet dont vous rêvez !

Votre projet est unique et chacun sera à ses yeux d’une grande importance !

BGForge 3 rue Marie Curie 09100 Pamiers Saint-Jean-du-Falga 09100 Ariège Occitanie
http://www.beaudic-ferronnerie.com
beaudic.ferronnerie@gmail.com
06 65 18 18 58

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T16:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

