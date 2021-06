Bordeaux Ponton d'Honneur Bordeaux, Gironde BFV – Le Français Ponton d’Honneur Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

BFV – Le Français

du jeudi 17 juin au dimanche 20 juin

Ponton d'Honneur

**LE FRANÇAIS : Classe A – Trois-mâts barque** Anciennement appelé Kaskelot, le Français est un trois-mâts barque à coque bois de 45 mètres de long construit au Danemark en 1948. Il a été racheté 2018 et rebaptisé Le Français comme l’ancien trois-mâts goélette de la Première expédition Charcot (1903-1905). Le Français commence sa vie comme ravitailleur pour le Groenland. Il sert ensuite comme navire de soutien de pêche aux îles Féroé. En 1983, il est racheté par le britannique Robin Davies. Changement de cap : sous la houlette de son nouveau propriétaire, il devient trois mâts-barque et connaît des réaménagements qui lui permettent de débuter **une carrière cinématographique et télévisuelle !**

5€ – gratuit pour les moins de 5ans – durée 25 mn – 12 créneaux horaires/jour

Durant Bordeaux Fête le Vin, du 17 au 20 juin 2021, Le Français accostera dans le Port de la Lune, amarré au Ponton d'Honneur. Ponton d'Honneur Quai Richelieu 33000 Bordeaux

2021-06-17 au 2021-06-20

