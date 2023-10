Déam’bullons Bfm Vigenal Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Déam’bullons Bfm Vigenal Limoges, 31 octobre 2023, Limoges. Déam’bullons 31 octobre – 23 décembre Bfm Vigenal Accès libre Dans le cadre d’un projet universitaire, des planches de BD sur l’histoire des monuments de Limoges ont été créés. Venez découvrir des évènements insolites ! Bfm Vigenal limoges 5 Rue du Dr Jacquet Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T13:00:00+01:00 ©Université de Limoges Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Vigenal Adresse limoges 5 Rue du Dr Jacquet Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Bfm Vigenal Limoges latitude longitude 45.85318;1.257902

Bfm Vigenal Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/