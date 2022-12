L’Heure du conte (4 ans et +) Bfm Vigenal Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

L’Heure du conte (4 ans et +) Bfm Vigenal, 1 février 2023, Limoges. L’Heure du conte (4 ans et +) Mercredi 1 février 2023, 15h00 Bfm Vigenal

Accès libre

Un rendez-vous autour du livre pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents. Bfm Vigenal limoges 5 Rue du Dr Jacquet Le Vigenal Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/lheure-du-conte-4-ans-et-6 »}] Heure du conte : Entrez dans un monde d’histoires et de contes pour partager de bons moments en famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T15:00:00+01:00

2023-02-01T16:00:00+01:00 ©Eva Offredo

