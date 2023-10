Archivue d’ici Bfm (pôle enfance) Limoges, 3 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Cette exposition destinée à la jeunesse retrace les différents mode d’habitat depuis la grotte jusqu’au gratte-ciel, avec un regard particulier pour la ville de Limoges.

Pour les plus jeunes, nous explorerons le thème « À chacun sa maison, son refuge ! »: la maison, premier univers qu’explore l’enfant. Elle occupe une place de choix dans son imaginaire.

Lieu de vie, d’amour, d’éducation, de découverte et d’expérimentation, la maison est souvent le lieu des premières émotions. De nombreux auteurs de littérature jeunesse construisent leur récit autour de ce thème.

Enfin, la Maison de l’Architecture de Limoges mettra l’Architecture à hauteur des plus jeunes lors de la conférence « L’Architecture expliquée aux enfants » le mercredi 11 octobre à 15 h..

2023-10-03 fin : 2023-12-30

Bfm (pôle enfance) Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This exhibition, aimed at young people, traces the different types of housing from caves to skyscrapers, with a particular focus on the city of Limoges.

For the youngest visitors, we’ll be exploring the theme « To each his own home, his own refuge »: the home is the first universe that children explore. It occupies a special place in the child’s imagination.

A place of life, love, education, discovery and experimentation, the home is often the place of first emotions. Many authors of children’s literature build their stories around this theme.

Last but not least, the Maison de l’Architecture de Limoges will put Architecture at the level of the very young at the « Architecture explained to children » conference on Wednesday, October 11 at 3pm.

Esta exposición, dirigida a los jóvenes, recorre los diferentes tipos de vivienda, desde las cuevas hasta los rascacielos, con especial atención a la ciudad de Limoges.

Para los visitantes más jóvenes, exploraremos el tema de « A cada uno su casa, su refugio »: la casa es el primer mundo que exploran los niños. Ocupa un lugar especial en su imaginación.

Lugar de vida, amor, educación, descubrimiento y experimentación, el hogar es a menudo el lugar de las primeras emociones. Muchos autores de literatura infantil construyen sus historias en torno a este tema.

Por último, la Maison de l’Architecture de Limoges pondrá la arquitectura al alcance de los más pequeños en una conferencia titulada « La arquitectura explicada a los niños », el miércoles 11 de octubre a las 15.00 horas.

Diese Ausstellung für Jugendliche zeigt die verschiedenen Arten des Wohnens von der Höhle bis zum Wolkenkratzer, mit einem besonderen Blick auf die Stadt Limoges.

Für jüngere Kinder erforschen wir das Thema « Jedem sein Haus, seine Zuflucht »: Das Haus ist die erste Welt, die ein Kind erkundet. Das Haus nimmt in seiner Vorstellungswelt einen wichtigen Platz ein.

Als Ort des Lebens, der Liebe, der Erziehung, der Entdeckung und des Experimentierens ist das Haus oft der Ort der ersten Emotionen. Viele Autoren der Kinderliteratur bauen ihre Erzählungen um dieses Thema herum auf.

Das Maison de l’Architecture de Limoges schließlich bringt die Architektur mit der Konferenz « L’Architecture expliquée aux enfants » (Architektur den Kindern erklärt) am Mittwoch, den 11. Oktober um 15 Uhr auf Augenhöhe mit den Jüngsten.

