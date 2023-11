Festival Eclats d’émail – Alès Demil Bfm Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le jeune guitariste de 17 ans Alès Demil joue de la guitare depuis l’âge de 8 ans. Découvert à l’occasion du Tremplin d’Action Jazz en 2021 où il reçut le Prix de la Note Bleue, il fut révélé l’année suivante par le Festival de Jazz d’Andernos.

Son trio formé avec Lucca Ferrari à la batterie et Damien Thebaud à l’orgue, s’inscrit dans une tradition des guitaristes jazz, une rythmique au service du soliste et un jeu électro acoustique basé sur l’improvisation.

En 2023, ils sortent leur tout premier album «Belle joie», collaborant avec de grands invités venus de divers horizons tel que Biréli Lagrène, Antoine Boyer, Etibar Asadli. Belles perspectives … à découvrir absolument.

Entrées libres dans la mesure des places disponibles. Tél : 05 55 45 96 00.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Bfm Place Aimé Césaire

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



17-year-old guitarist Alès Demil has been playing guitar since the age of 8. Discovered at the Tremplin d?Action Jazz in 2021, where he was awarded the Prix de la Note Bleue, he was revealed the following year at the Festival de Jazz d?Andernos.

His trio, formed with Lucca Ferrari on drums and Damien Thebaud on organ, follows in the tradition of jazz guitarists, with a rhythm section at the service of the soloist and an electro-acoustic style based on improvisation.

In 2023, they released their very first album, « Belle joie », collaborating with guests from a wide range of backgrounds including Biréli Lagrène, Antoine Boyer and Etibar Asadli. Belles perspectives? a must-see!

Free admission subject to availability. Tel: 05 55 45 96 00

El guitarrista de 17 años Alès Demil toca la guitarra desde los 8 años. Descubierto en el Tremplin d’Action Jazz de 2021, donde obtuvo el Prix de la Note Bleue, se dio a conocer al año siguiente en el Festival de Jazz de Andernos.

Su trío, formado con Lucca Ferrari a la batería y Damien Thebaud al órgano, sigue la tradición de los guitarristas de jazz, con una sección rítmica al servicio del solista y un estilo electroacústico basado en la improvisación.

En 2023 publicaron su primer álbum, Belle joie, en el que colaboraron con una serie de grandes invitados de procedencias diversas, como Biréli Lagrène, Antoine Boyer y Etibar Asadli. Belles perspectives? una cita ineludible.

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad. Teléfono: 05 55 45 96 00

Der 17-jährige Gitarrist Alès Demil spielt seit seinem achten Lebensjahr Gitarre. Er wurde beim Tremplin d’Action Jazz im Jahr 2021 entdeckt, wo er den Preis Note Bleue erhielt.

Sein Trio mit Lucca Ferrari am Schlagzeug und Damien Thebaud an der Orgel steht in der Tradition der Jazzgitarristen, einer Rhythmik im Dienste des Solisten und einem elektroakustischen Spiel, das auf Improvisation beruht.

Im Jahr 2023 veröffentlichten sie ihr erstes Album « Belle joie », auf dem sie mit namhaften Gästen aus verschiedenen Bereichen wie Biréli Lagrène, Antoine Boyer und Etibar Asadli zusammenarbeiteten. Belles perspectives? unbedingt entdecken!

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze. Tel.: 05 55 45 96 00

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Limoges Métropole