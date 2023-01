LE BAUHAUS BFM Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

de Gilles Ragot BFM place aimé cesaire, limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ouverte en 1919, l’école du Bauhaus a été fermé par les Nazis en 1933. Le Bauhaus désigne à la fois un exceptionnel lieu d’enseignement des arts et de l’architecture en Allemagne, un édifice emblématique de l’architecture moderne construit en 1925 par l’architecte Walter Gropius, et une approche expérimentale et complète de la création artistique qui a donné naissance à ce qu’il est convenu d’appeler le design contemporain. Ce fut aussi une aventure humaine passionnée et passionnante. A l’occasion du centenaire de sa création, la conférence visera à restituer toutes ces dimensions du Bauhaus dont l’influence demeure encore dans la création contemporaine. Gilles Ragot, professeur en Histoire de l’art contemporain à l’Université Bordeaux Montaigne, après avoir été responsable du Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut Français d’Architecture et auteur de nombreux ouvrages sur l’architecture contemporaine.

