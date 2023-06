Projection d’un conte musical BFM Landouge Limoges, 21 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 15h30 à 17h.

À la BFM de Landouge.

Un conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés …

Tout public à partir de 6 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles..

2023-06-21

BFM Landouge Rue Jacques Brel

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 3.30pm to 5pm.

At the Landouge BFM.

A musical tale for children and those who have remained children?

For all ages 6 and up.

Free admission, subject to availability.

De 15.30 a 17.00 h.

En el Landouge BFM.

Un cuento musical para los niños y los que siguen siendo niños?

Para todas las edades a partir de 6 años.

Entrada gratuita, según disponibilidad.

Von 15:30 bis 17:00 Uhr.

In der BFM in Landouge.

Ein musikalisches Märchen für Kinder und solche, die es geblieben sind?

Für alle ab 6 Jahren.

Freier Eintritt, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

