Mission ISS avec Thomas Pesquet

Le Mas Blanc Mission ISS avec Thomas Pesquet Bfm Landouge Le Mas Blanc, 27 janvier 2024, Le Mas Blanc. Mission ISS avec Thomas Pesquet Samedi 27 janvier 2024, 10h30 Bfm Landouge Sur inscription

Début : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00 Que vous soyez enfants ou adultes venez vivre une expérience originale grâce au casque à réalité virtuelle. Laissez-vous guider dans l’espace par un guide exceptionnel, le spationaute français Thomas Pesquet. Vous aurez du mal à redescendre sur terre…

Sur inscription au 05 55 45 85 16

Séance toutes les 15 minutes.

Séance toutes les 15 minutes.

Pour les 10 ans et + Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170

