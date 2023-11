Atelier Papiers de Noël Bfm Landouge Le Mas Blanc, 20 décembre 2023, Le Mas Blanc.

Atelier Papiers de Noël Mercredi 20 décembre, 16h00 Bfm Landouge Sur inscription

Plions, déplions, replions, et en avant les décorations de Noël en origami pour avoir le plus beau de tous les sapins.

Sur inscription au 05 55 45 85 16

Pour les 7 ans et +

Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:30:00+01:00

©Pixabay