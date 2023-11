Haut en couleurs Bfm Landouge Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc Haut en couleurs Bfm Landouge Le Mas Blanc, 6 décembre 2023, Le Mas Blanc. Haut en couleurs Mercredi 6 décembre, 16h00 Bfm Landouge Sur inscription Dans le cadre de l’exposition sur les couleurs dans les albums jeunesse à la Bfm de Landouge, viens faire un atelier où tu choisiras une couleur que tu déclineras à ton envie pour créer une illustration monochrome.

Pour les 7 et +

Sur inscription au 05 55 45 85 16 Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T16:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00

2023-12-06T16:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:30:00+01:00 ©Pixabay

