Le Mas Blanc Jouons ensemble Bfm Landouge Le Mas Blanc, 5 juillet 2023, Le Mas Blanc. Jouons ensemble 5 juillet – 30 août, les mercredis Bfm Landouge Entrée libre dans la limite des places disponibles Venez partager en famille un moment convivial autour de jeux de société !

Tout public, à partir de 3 ans.

Les mercredis 5 / 12 / 19 / 26 juillet et 23 et 30 août. Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T13:00:00+02:00

