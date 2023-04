Jouons ensemble Bfm Landouge Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Jouons ensemble Bfm Landouge, 13 mai 2023, Le Mas Blanc. Jouons ensemble Samedi 13 mai, 10h00 Bfm Landouge Entrée libre dans la limite des places disponibles Venez partager en famille un moment convivial autour de jeux de société !

Tout public, à partir de 3 ans. Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00 ©Alexas Fotos

