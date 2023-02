Projection d’un film Bfm Landouge Le Mas Blanc Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

Projection d’un film Bfm Landouge, 15 mars 2023, Le Mas Blanc. Projection d’un film Mercredi 15 mars, 15h00 Bfm Landouge

Dans la limite des places disponibles

Dans un vieux cinéma abandonné, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent tous les soirs… Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film-0”}] Dans un vieux cinéma abandonné, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent tous les soirs.

Ils créent, se déguisent et interprètent la nouvelle histoire dont ils ont envie.

Six contes en images découpées, un monde merveilleux de poésie et de lyrisme.

Tout public

https://bfm.limoges.fr/evenement/projection-dun-film-0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T15:00:00+01:00

2023-03-15T17:00:00+01:00 ©Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Bfm Landouge Adresse rue Jacques Brel 87100 Limoges Ville Le Mas Blanc lieuville Bfm Landouge Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne

Bfm Landouge Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mas blanc/

Projection d’un film Bfm Landouge 2023-03-15 was last modified: by Projection d’un film Bfm Landouge Bfm Landouge 15 mars 2023 Bfm Landouge Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne