À bas les masques, c’est parti pour les grimaces ! Bfm Landouge rue Jacques Brel 87100 Limoges Le Mas Blanc 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bfm.limoges.fr/evenement/concours-de-grimaces »}] Le réseau Bfm de Limoges met l’humour à l’honneur. À cette occasion, la bibliothèque de Landouge propose aux petits et aux grands un concours de grimaces. Venez vous prendre en photos, paré de votre plus belle grimace. Vos bibliothécaires auront le plaisir d’afficher votre portrait. Les votes sont ouverts !

https://bfm.limoges.fr/evenement/concours-de-grimaces

2023-01-17T14:00:00+01:00

2023-01-17T14:00:00+01:00
2023-02-18T13:00:00+01:00

