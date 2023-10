Découverte de l’environnement Windows Bfm La Bastide Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Découverte de l’environnement Windows Bfm La Bastide Limoges, 17 novembre 2023, Limoges. Découverte de l’environnement Windows Vendredi 17 novembre, 14h00 Bfm La Bastide Sur inscription Découvrez le fonctionnement de base d’un ordinateur et l’environnement Windows.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm La Bastide, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour, à partir du mardi 3 octobre. Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 85 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges
Lieu Bfm La Bastide
Adresse 45 Rue Georges Braque
Ville Limoges
Departement Haute-Vienne

