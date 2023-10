Jeux (7 ans et +) Bfm La Bastide Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Jeux (7 ans et +) Bfm La Bastide Limoges, 15 novembre 2023, Limoges. Jeux (7 ans et +) Mercredi 15 novembre, 14h30 Bfm La Bastide Entrée libre La bibliothèque de la Bastide vous propose de découvrir différents jeux de société.

« Mystère et Boule de gomme ». Jeux d’enquête.

Pour les 7 ans et +. Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:30:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

Haute-Vienne, Limoges
Bfm La Bastide
45 Rue Georges Braque
Limoges

