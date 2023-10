Tournoi Mario Kart 8 DELUXE SUR SWITCH Bfm La Bastide Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Tournoi Mario Kart 8 DELUXE SUR SWITCH Bfm La Bastide Limoges, 3 novembre 2023, Limoges. Tournoi Mario Kart 8 DELUXE SUR SWITCH Vendredi 3 novembre, 14h30 Bfm La Bastide Sur inscription Après le succès de la première édition en 2022, venez participer à notre grand Tournoi Mario Kart 8 Deluxe sur Switch entre la Bfm Aurence, la Bfm Bastide et la Bfm Beaubreuil. Nouvelles coupes, nouveaux circuits ! Qui seront les meilleurs pilotes des Bfm de Limoges cette année ?

Pour les 8 ans et +

Sur inscription au 05 55 45 85 20 Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T14:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00

©Mario Kart

