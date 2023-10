Cet évènement est passé Art et écologie Bfm La Bastide Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Art et écologie Bfm La Bastide Limoges, 26 septembre 2023, Limoges. Art et écologie Mardi 26 septembre, 18h30 Bfm La Bastide Accès libre Comment le végétal rassemble une nouvelle vision de la création plastique et quels sont les végétaux existants pour réaliser des couleurs.

Interventions des artistes Axelle Labrousse et Ava Fischbach sur les expériences sur l’Art et le végétal (peinture naturelle).

Invité : Pascal Labrousse, enseignant à l’université de Limoges. Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:30:00+02:00 – 2023-09-26T19:30:00+02:00

Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque Limoges 87100 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

